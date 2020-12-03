友達今年連續第二年榮獲臺灣循環經濟獎，繼去年獲得首屆臺灣循環經濟獎、創新獎肯定，再度受到評審青睞，自逾50家參賽企業競逐中脫穎而出，以全方位的循環經濟策略與優異成效獲頒企業獎最高榮譽「典範獎」殊榮。 由中華經濟研究院主辦的臺灣循環經濟獎，鼓勵企業投入循環經濟思維，創造有別於以往線性經濟、回收經濟概念，為全台第一個以循環經濟為主軸的獎項，並與英國標準協會BSI及UL兩大國際驗證機構合作，以質化和量化並重的評選原則，深入檢視企業落實循環經濟管理各面向的成效。

友達自2008年全面推動綠色承諾，積極擘畫循環經濟藍圖並呼應SDG-12責任生產，評審皆對友達循環經濟表現給予高度肯定。友達技術長廖唯倫表示，友達持續檢視並精進原物料在生產環節的減量管理，並積極結盟上下游價值鏈，結合技術與創新底蘊，以行動落實並持續擴大循環經濟效益，致力於2025年達到135%成長率的目標。 友達董事長暨執行長彭双浪受邀出席「2020亞洲永續供應+循環經濟會展大師論壇」，分享台灣企業在後疫情時代面臨的機會與挑戰，會中表示，受到全球暖化與疫情帶來的衝擊，既有工作型態及供應鏈結構均受到不可逆的改變，不確定性是未來所有產業面臨的挑戰，企業若想維持優勢並從中掌握機會，須保持穩健的體質與彈性應變的能力，與價值鏈夥伴展開深度結盟，以創造永續未來。 為使企業永續發展與營運核心策略緊密結合，並實踐友達2025年十大永續目標「循環生產」，友達成立「循環經濟工作小組」並採跨部門橫向整合模式運作，不論在產品、製造及供應鏈等層面，皆設立完備的追蹤指標，包含從源頭減量、產品循環度認證、物料回收循環使用率增加、製程廢棄物降低，並與夥伴合作包材回收、研發再生料技術及製程材料循環，以實際行動落實循環經濟目標。此外，在水資源與能源管理上，不斷精進自身技術與智慧應用，進而推展至外部服務，如成立提供製程水全回收技術之子公司宇沛永續科技，以及太陽能電廠與智慧運維系統服務，讓各種能資源應用，更完善到位。

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