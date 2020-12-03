托特納姆熱刺上週作客0：0踢平切爾西，由於利物浦前一天也在客場被布萊頓1：1逼平，因此熱刺再度以較佳的得失球差壓倒利物浦，連續兩輪排在榜首，這是熱刺自2014年8月以來，首次站上龍頭的位置，總教練穆里尼奧的「第二季魔法」是否又再度重演？球迷都拭目以待。

本季英超可以說是自2015-16賽季後，再次出現亂世爭雄，當年季中包括利物浦、曼城和兵工廠都曾躍居榜首，但最終由「狐狸」萊切斯特城異軍突起，奇蹟般的奪取隊史在頂級聯賽的首座冠軍，兵工廠、熱刺、曼城和曼聯分別排名第2至第4，落後10到15分，利物浦排名第8、切爾西更掉到第10名。

本季才進行10輪，卻已經有6支球隊短暫領先過，包括水晶宮、阿斯頓維拉、艾佛頓、利物浦、萊切斯特城和熱刺，而且第1名和第11名之間的差距僅僅只有6分，排名隨時可能會大洗牌。

熱刺本週(12/7)凌晨回到主場，迎戰北倫敦死敵兵工廠，這是穆里尼奧接手熱刺後第2次對戰槍手，上賽季首度交鋒，就在主場2：1逆轉取勝。穆里尼奧可以說是兵工廠的剋星，在他曾經執教的球隊（包括其他聯賽球隊），面對英超Big 6取得最佳戰績的就是兵工廠，曾經交手21場，拿下11勝8和2敗，勝率52%、不敗率更高達90%。上週曾經提到，穆里尼奧執教過的球隊，在第2年都拿到聯賽冠軍（只有曼聯例外），無論是波圖、切爾西、皇馬和國際米蘭都成功達陣，本季正好是他入主托特納姆的第2年，自然給熱刺球迷無限憧憬。

除了教練的因素以外，從熱刺和兵工廠的近況來分析，也明顯是熱刺優於槍手。熱刺上週寫下英超本季最長的9連不敗，拿下其中6勝，前10輪進21球排名第2，僅落後利物浦和切爾西1球，孫興慜和肯恩兩大射手，分別有9球和7球進帳；熱刺失9球則是英超最佳，也是唯一平均單場失球數字低於1的球隊。兵工廠目前戰績4勝1和5敗，積分13分排名14，近6輪1勝1和4敗，進2球失7球，其中更寫下連續5輪沒有在運動戰中進球的難堪紀錄，直到上週對狼隊才結束尷尬處境。

北倫敦德比的歷史戰績兵工廠大幅領先，從1993-94賽季到2015-16賽季，兵工廠的最終排名都高於熱刺，但近年來兩隊的實力此消彼長，從2016-17賽季開始，熱刺已經連續4年的最終排名高於槍手（熱刺為2、3、4、6；兵工廠為5、6、5、8），本季的差距尤其明顯，合理預測熱刺可以在主場順利擊敗兵工廠，以槍手本季防守表現比往年好的狀況推測，熱刺小勝1球的機會較大，推薦正確比數1：0和2：1，熱刺讓球和局。

(中時新聞網)