長榮航空公司傳出有3名空服員回台後無視應居家檢疫5天的防疫規定，屢屢外出，長榮11月已將該空服員免職。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，國籍航空機組人員屬特殊職業，檢疫採專案模式，由公司自行管理，如違反專案將回歸一般民眾身份，由地方衛生單位管理，如再違法將依傳防法開罰。

防疫期間為兼顧航空業者營運彈性，指揮中心先前規定，針對外站返台航空組員，提供14天居家檢疫縮短為3到5天的彈性規定。不過，近期一名長榮航空前空服組員自外站返台後，未依規定居家檢疫，頻頻外出與親友聚餐、外出活動，甚至還高調PO網打卡；有媒體報導，該名前空服組員因過於高調遭他人檢舉，接受公司調查期間還試圖隱瞞，但因證據確鑿最後仍遭公司解職。

莊人祥表示，有關國籍航空機組人員管理，他們屬於特別職業屬性，當初透過專案「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，由國籍航空自行做自主管理，在國外工作或是回到國內服務狀況，都是由國籍航空公司做紀錄或是系統方式掌握組員健康。若違法就由公司懲處。

公衛端部分，莊人祥表示，若是違法就會開立居家檢疫通知書，請他從入境後再加上14天的居家檢疫。若他在居家檢疫期間再度違法就會依照傳染病防治法來懲處。會再與民航局來檢討相關辦法，如何對機組人員做加強管理，也是未來要與民航局努力的方向。

至於還有多少相同的違規個案？莊人祥表示，目前違反規定的，六月以來共7人。長榮3人、華航4人，由航空公司來作處份違規的事項。

這幾名違規外出的空服員，在居家檢疫外出期間，是否有匡列其他的接觸者？莊人祥表示，機組員亂跑是屬於居家檢疫個案不是感染者，不用列接觸者，但後續若有任何健康的情況，會去追蹤他外出期間的接觸者。

莊人祥表示，目前專案的作業原則，從三月十九第一版至今共有六個版本，已經一直修正，會針對這些個案調查，最近針對這些案例也在搜集違規的事實認定，是否可以根據傳染病防制法開罰也在研議當中。

至於未來檢討部分，莊人祥說，還是要根據違規事實作後續如何加強管控的方向。是否還有其他沒被抓到的黑數？莊人祥說，若有違反還是要處罰，希望所有機組人員，除了要顧及自己的健康也要顧及身旁者，當然就可以讓整個居家檢疫措施越來越好。

越南睽違88天傳出第一起本土病例，就是被空服員感染，各界關心究竟國內空服人員何時可以適用傳染病防治法開罰？莊人祥強調，今天起就一直在研議，首先要先搜集違規事實與事項。

(中時 )