口罩國家隊南六企業董事長黃清山回饋鄉里，10年來委請自助餐店製作便當，提供故鄉台南市六甲區和鄰近弱勢長輩的午、晚餐，近來為了讓長輩們吃得更健康，挹注2500萬元自建中央廚房，12月3日舉行動土儀式，六甲區長陳啓榮表示，黃清山事業有成不忘本，是六甲人的驕傲。

身兼南六慈善基金會總幹事的七甲里長蔡淵湶說，中央廚房由南六慈善基金會獨資興建，目前建築執造已獲准，由許英毅建築師設計、昌論營造公司建造，預定地位於黃清山七甲里祖厝旁。

南六企業10年來提供便當並自聘送餐員，不畏風雨每日將餐點送到弱勢長者住家；未來中央廚房成立後，營運將聘請專業廚工及送餐服務員，擴大服務到鄰近區里，也將邀里內長輩走出家門，一起到長者食堂共餐。

六甲區長陳啓榮表示，黃清山出生台南六甲小農，企業取名南六是不忘本，努力打拚成為不織布龍頭，成立南六慈善基金會，為老人送餐計畫持續10多年不間斷，在新冠肺炎疫情更成為國家口罩隊，是家鄉人的驕傲。

(中時 )