根據TrendForce旗下半導體研究處表示，主流specialty DRAM(特殊型DRAM)價格在10月回歸持平後，11月仍大致維持平盤，然小容量的顆粒（如DDR2、DDR3 1/2/4Gb）在僅有少數供應商下，價格提早出現走揚，像是台系廠商主導的DDR3 2Gb受兩大韓系廠商減少供應影響，其均、高價，月漲1%。

TrendForce表示，在specialty DRAM領域，中小型客戶或小容量顆粒需求較高者將率先面臨被漲價。首先，DDR3在SK海力士與三星兩大韓系廠商逐漸減少供應情況下，已成為台系廠商華邦電(2344)、晶豪科、鈺創的主要市場，供給縮減為漲價的要素之一。

其次，Specialty DRAM終端應用需求逐漸回溫，主要受惠於遠距辦公與教學的新生活常態，數位電視、機上盒需求不減反增。另5G基礎建設的落地也帶動Wi-Fi、Router、Modem等網通產品需求暢旺，上述許多應用都僅需單顆小容量DRAM產品，故需求上揚為漲價要素之二。

第三點，由於中小型客戶採購量較少，在定價話語權本就較不具備優勢，加上多數採取月合約等短周期的議價區間，更容易面臨價格變動，因此定位在均、高價的通常會率先拉漲。

TrendForce指出，僅小容量而非全線上揚原因，在於主流server DRAM(伺服器DRAM)需求仍疲弱，而server DRAM模組目前仍主要由DDR4 8Gb的顆粒組成，亦連帶壓抑採用DDR4 8Gb為大宗的PC端，及specialty DRAM領域中DDR4 8Gb的價格表現。

整體而言，本次DRAM反彈有別於以往由commodity DRAM(標準型DRAM)帶動，反倒出現小容量、小客戶的利基型記憶體價格最先上漲的特殊情況。TrendForce預期該現象將至少延續到2021年第一季後，屆時主流雲端客戶的拉貨力道上升，將帶動specialty DRAM領域的主流顆粒價格一同走揚。

(時報資訊)