央行今標售12月364天期存單，發行金額1700億元，投標總額3194億元，投標倍數1.88倍，平均加權平均利率為0.164%，首度跌破0.2%，364天期存單利率又再創了歷史新低。

目前央行標售的7天期存單利率已經降到0.11%，28天期存單利率也只有0.34%；今天標售的央行364天期存單利率僅0.164%，比28天期存單利率還低。

由於市場資金氾濫無處可去，只能低利搶標定存單。根據央行公布的標售結果，本期共吸引億元資金3194億元搶標，投標倍數1.88倍，得標比率為53.22%%。

12月3日發行364天存單，因為利率實在太低，低於28天期存單利率，投標倍數結束連11個月高於2倍。

央行今天也澄清，央行總裁楊金龍2日於立法院有關今年經濟成長率預測值之詢答，「本行於9月預估本年經濟成長率為1.60%；惟因本年第3季經濟成長率及10月出口表現均優於預期，將上調本行今年經濟成長預測值(係指上述1.60%)」，央行強調，總裁並未陳述預測值應該會比主計處估的2.54%還要高。

(時報資訊)