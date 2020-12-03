考納斯綠林這支來自立陶宛的球隊目前戰績5勝6敗排名歐洲籃球聯賽第11名屬於中段班的位置，近期5連敗的主要問題來自於他們鬆散的防守，綠林場均失分81.2(聯盟第4多)，對手場均兩分球命中率57.3%(聯盟第2高)、三分球命中率40.7%(聯盟最高)，將防守拉回正軌是考納斯綠林接下來的首要任務。進攻方面不得不注意球隊當家球星格里戈尼斯(Marius Grigonis)，他開季至今11場比賽3分球45投25中是聯盟第一射手，除了3分線之外，罰球也是格里戈尼斯的拿手絕活，本季他41個罰球彈無虛發，極佳的手感與穩定度展露無遺。

巴塞隆納以8勝2敗的亮眼佳績站在歐聯頂峰，不同於綠林，巴塞隆納是一支防守至上的隊伍，場均失分僅70.5分(聯盟最低)，場均壓制對手兩分球命中率低至48.3%(聯盟最低)，對手的三分球命中率也僅33.3%(聯盟第4低)，他們利用希金斯(Cory Higgins)以及翰加(Adam Hanga)等手長且運動性佳的球員對持球者施加強大壓力，並配合聰明又靈活的側翼如米羅蒂奇(Nikola Mirotic)和戴維斯(Brandon Davies)形成防守連鎖網，讓對手極難在半場陣地戰中找到舒適的出手點。進攻方面巴塞隆納擁有NBA明星等級球員米羅蒂奇，場均17.1分聯盟第4，但超過8成的兩分球命中率卻令得分榜前三名球員連他的車尾燈都看不到(3位命中率最高的Mike James不到六成)，看得出米羅蒂奇的實力還是凌駕在歐洲籃球聯賽之上，回不回NBA純粹只是個人意願。

考納斯綠林與巴塞隆納本週六(12/5)凌晨02:00將一較高下，雙方歷史有過27次對戰紀錄，其中巴塞隆納拿下22次勝利，兩軍實力有所差距，只要巴塞隆納可以限制綠林射手格里戈尼斯的發揮並且減少讓他上罰球線的次數，讓分過盤應不是難事。大小玩法方面兩隊近3戰交手節奏偏快，平均可以打167.3分，因此大分會是比較理想的選擇。

(中時新聞網)