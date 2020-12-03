《婦仇直播》在韓國已經播出四集，收視率節節上升，再度掀起韓國厭女文化、對女性不公的話題，劇中金思朗是為了守護孩子而復仇的母親，外界看來婚姻幸福美滿，名利雙收，私下卻是遭受丈夫家暴十餘年，連懷孕期間都加以施暴導致流產的婚姻受害者；丈夫為了要和她離婚，與小三設局讓她成了眾矢之的。

這幾年來，韓國社會對女性的不友善從「Me too」到「N號房」事件層出不窮，現今韓國還保留著傳統觀念，女性出嫁後，一切以丈夫為主，即使受了委屈還是要自己扛。女性在職場的待遇也不如男性，甚至遇到職場性騷擾、性侵，不敢發聲，卻被怪罪是女性自己不檢點等問題，這些例子都可以從韓國電影和女明星自殺事件中略窺一二。此劇裡的金思朗就像開外掛，每一集都有爆點，不僅還給自己公道，也替受害者發聲。

劇中，金思朗飾演的「姜海拉」一夜之間失去所有，面對丈夫的逼迫，姜海拉找來徵信社社長具恩惠（尹素怡 飾）調查，並用自己的社群頻道將丈夫與小三出軌的畫面公諸於世，證明自己的清白。觀眾說明看此劇的心情就像坐雲霄飛車一樣，忽上忽下，直呼過癮，並紛紛留言「不能放過渣男！」

《婦仇直播》首集更請到最近話題熱播韓劇《Start Up》中，與金宣虎的「奶平祖孫情」賺取不少觀眾的眼淚的金海淑加持演出國民演員，並與金思朗有對手戲，令觀眾非常期待國民媽媽帶來的不一樣的化學反應。

對抗權力的神祕痛快復仇劇《婦仇直播》於11月26日起，中華電信MOD>戲劇199>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定12月30日起，平日晚間七點，在MOD 354頻道《龍華影劇台》，全台電視首播。

(中時新聞網)