曾經有過這種經驗嗎？附近不知哪裡傳來的鬧鐘聲，一直響一直響，就是沒人關掉，真的會讓人抓狂。一名年輕女抱怨，鄰居鬧鐘屢屢從凌晨4點多響到6點多，已經連續2個月，讓淺眠的她真的快瘋掉。。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示鄰居鬧鐘每天都從早上4時28分開始叫，叫到6時55分。她才搬來住2個月，鄰居鬧鐘就每天響，連續響了2個月。

原PO表示不管留字條或者請管理員告知對方都沒有用，管理員上樓敲門，對方假裝不在家從沒開過門，但原PO很確定人在裡面，因為出門她都知道。

原PO說自己真的很淺眠，每一天都這樣，已經連兩個月了，真的快被這聲音搞瘋了，聽到都會怕，想知道有什麼辦法能夠解決。

有網友建議「4:28一響就去狂按門鈴說起床了」，但原PO回應「門鈴應該故意用壞了」。還有人說「換你每天鬧鐘比她們早響啊！連續一個月就會換他們投訴你了」，原PO表示「試過晚上吵她 他叫管理員上樓 我沒那麼沒禮貌不給管理員面子」。

另有人建議「只要響鈴超過十分鐘就報警！讓警察來處理」、「房子如果是用租，跟房東說吧，如果真的還是沒改善，乾脆就搬家了。如果房子是買的…妳只能錄音收集好證據去報警吧~如果再不行，最後的方法也是沒辦法中的辦法就是…找人處理鄰居了…我個人遇到這種的我是一定直接找人處理他」。

(中時新聞網)