水忠寮社區農有簡連生自製不刺鼻又可驅蟲的天然肥料。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

12月5日是世界土壤日，淡水忠寮社區農有簡連生自行收集葉菜殘渣，添加淡水區製醋工廠食用醋殘渣、味噌殘渣再加上有驅蟲效果的八角、茴香等，自製不刺鼻又可驅蟲的天然肥料，是新北市最早轉型有機耕作的農友；農業局長李玟表示，忠寮社區已有8個農場、友善耕作面積3.5公頃，還為學童規畫食農教育課程，相當多元。

李玟表示，昨是世界土壤日，呼籲人們不要對土壤施加太多壓力，避免造成土壤退化，新北市2015年起推動友善田園區域計畫，輔導農友不使用化學肥料與除草劑，目前已有206個農場轉型友善耕作，友善耕作面積已達252.8公頃。

淡水農友簡連生曾獲「傑出農民」和「神農獎」肯定，被譽為農業界的「蔬菜達人」，他自行研發天然肥料，收集農場內葉菜殘渣，再添加淡水區製醋工廠食用醋殘渣、味噌殘渣再加上有驅蟲效果的八角、茴香等，讓微生物、米糠、豆渣等混合發酵後製成天然肥料。

簡連生製作的天然肥料沒有刺鼻的臭味，還具有驅蟲的效果，有助於農作物抵抗力、提高蔬菜甜度與脆度的液態肥料。社區也力推食農教育，讓來到農場體驗的學童，可以了解堆肥的製造過程，親自翻土種菜、摘菜，是最佳的教育場域。

另位於淡水天元宮旁羅媽媽自然農場，自設場以來從未使用農藥與殺草劑，以附近畜牧場廢棄物加上農場內樹葉、菜渣等發酵製造堆肥施用於農地，防止耕地劣化並維護土壤內生物多樣性，農場已取得慈心基金會多樣化棲地綠色保育標章，同時也加入台灣樂活有機農業協會友善團體，提供花香鳥語、蟲鳴鳥叫生態之旅。

(中時 )