Netflix今天(12／3)宣布將推出改編自「日本傳奇歌姬」宇多田光同名歌曲的浪漫日劇《初戀》，該劇找來以暖男形象圈粉無數的「砂糖老公」佐藤健，以及影歌雙棲的女星滿島光搭檔主演，詮釋出一段橫跨超過20年的動人戀曲，頂級陣容絕對是日劇迷的年度必追之作！《初戀》是由執導過劇情片、紀錄片、音樂錄影帶的多方位全才導演寒竹百合（寒竹ゆり）擔任編導，劇情描述了一對互為彼此初戀的情侶，自1990年代末期相遇，到了2000年後陪伴彼此至今的故事，而這段橫跨超過20年的感情經歷，也讓兩人漸漸發現感情裡最動人的秘密。佐藤健激動表示這次能與滿島光合作十分珍貴，還誇張形容「簡直就像遇到超稀有的寶可夢！」，兩人在劇中的愛情火花也格外令粉絲期盼。

《初戀》故事靈感發想自宇多田光的兩首歌曲，分別是1999年的傳唱金曲《First love》與2018年推出的新歌《初戀》，勢必讓歌迷為之瘋狂！被譽為「日本傳奇歌姬」的宇多田光，在16歲那年出道後便迅速竄紅，更走出日本成為當代全球最知名的日本歌手，她的出道專輯《First love》成為日本有史以來銷量最高的專輯，而她時隔近20年推出的新歌《初戀》，與她的出道主打曲歌名意思相同，但在演唱上的心境卻大有不同，因此成為這次新日劇《初戀》的故事靈感，也為歌迷帶來更多想像空間。宇多田光過去曾多次為影視作品譜曲，這次Netflix日劇《初戀》卻是首部以她的歌曲為靈感創作的日劇，成果令全球歌迷相當期待。

過去以歌手身份出道、近年來演技備受肯定的女星滿島光，在劇中飾演一位前景看好的空服員，卻因一場意外打亂了她的人生規劃，滿島光表示：「我第一次去導演的家，在暖桌旁讀著劇本，不確定自己能否演出劇本而感到不安，於是當下試著演出來，結果寒竹導演的眼淚就滴滴答答落下。她感動地說眼前的角色動起來，才終於感覺這個故事開始了。」這段小插曲也讓她下定決心演出這部影集。而與滿島光飾演情侶的則是完美征服各類型角色的演技派男星佐藤健，在片中演出一位退役的日本自衛隊飛行員，因遇上女主角而對人生有了不同想法。對於第一次和滿島光搭檔演出，佐藤健笑說：「如果不是這麼認真的作品，滿島光應該不會演出吧！怎麼說呢？就好像是稀奇的寶可夢，很難遇到也很難一起演出，所以這次的機會相當珍貴。」首度合作演出愛情故事的兩人是否擦出愛的火花，就等粉絲追劇揭曉答案了。Netflix原創影集《初戀》預計於2022年上線。

(中時 )