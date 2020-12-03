桃園航空城公司本周舉辦「桃園模式 世界城市」論壇，台北富邦銀行總經理程耀輝應桃園市政府邀請以金融業代表身份參加，與桃園航空城公司董事長陳錫禎、鴻海集團創辦人郭台銘、中華電信總經理郭水義、研華科技董事長劉克振、台達樓宇自動化方案事業部總經理江文興、逢甲大學教授許士軍等各界先進一同探討桃園航空城未來跨產業間的合作發展方向。

桃園市市長鄭文燦致詞時表示，桃園在台灣產業發展地圖上是十分重要的關鍵點，桃園航空城計畫不僅能提高國際機場的營運能量，讓人流和物流量能大幅提升，同時更能提升產業投資，讓機場與城市發展共存共榮。

北富銀總經理程耀輝表示，金管會今年核准北富銀開設8家新分行，已陸續取得營業執照及開業。正因為北富銀看好桃園的發展，所以在這珍貴的8張執照中，桃園就佔了2家，希望能透過積極擴大經營佈局，為226萬桃園市民、近6萬家在地企業提供更優質、創新的金融服務。

在兩間位於桃園的新分行中，「南桃園分行」與桃園航空城遙遙相望，行內呼應機場主題別出心裁設計了「頭等艙」，客戶可在配備頂級按摩椅及影院級視聽設備的私人空間中放鬆身心，享受尊榮獨特的服務體驗；龜山「東林口分行」則以環繞全行的綠色植栽，搭配深度達1.3米的立體魚缸，讓客戶走進分行就彷彿置身紓壓森林，感受悠然美好的氛圍。此外，因應桃園的國際服務需求，這兩間分行也將打造為「國際友善分行」，支持40多種語言服務並由外籍主管親自督導，希望從外國人視角出發，為客戶創造更貼心、滿意的服務體驗。

儘管今年遇到新冠疫情，北富銀線下分行的來客數、業務量及交易量仍呈上升趨勢，而線上的存匯、理財、信用卡各項數位服務使用量更顯著提高，平均每天為50～60萬位客戶完成超過100萬筆交易，顯示北富銀積極推動金融服務虛實整合已見成效。

桃園是國門之都，500大企業中有200家以上都在此設立據點，北富銀能夠協助企業進行物流 、資訊流及金流的整合，構建橫跨上中下游的供應鏈生態圈，共享更便捷安全的金融服務。而區塊鏈技術可組成去中心化、不可竄改的信用網絡，對於供應鏈金融的價值更高度可期。北富銀今年已完成全台第一個區塊鏈金融監理沙盒實驗，區塊鏈可使用率與即時對帳成功率達100%，實驗成果獲金管會金融科技創新實驗評估會議委員一致通過，被喻為「負責任創新」。

秉持「生活即金融、金融即生活」理念，北富銀不斷探索在地需求，運用數位科技與優質服務相互結合，未來也可為各城市提供市民支付整合金融服務，也為台灣經濟的多元發展開啟更多可能。

(工商 )