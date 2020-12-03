《英雄聯盟》四大區之一的北美賽區（LCS）在今年的世界大賽慘遭滑鐵盧，三支代表隊－TSM戰隊、飛翔探險（FLY）及TL戰隊皆未能晉級八強；北美賽區第一種子，由大師兄Doublelift領軍的TSM戰隊，在正賽小組戰中一勝未得，鎩羽而歸。十年的職業生涯，累計獲得八次北美冠軍、2019年季中邀請賽（MSI）亞軍、多次出戰世界大賽等紀錄，年紀已二十有七的北美傳奇AD選手Doublelift也在上周正式宣布退役。付出人生中最精華的十年青春，為粉絲們秀出一場場的精彩操作，感謝Doublelift及每一位LOL選手在賽場上的貢獻。

北美賽區的俱樂部在賽季結束後積極招兵買馬，重金從世界各地挖角頂級選手，重振北美賽區的企圖心強盛。以下北美賽區的重要轉會消息，提供給關注LOL的朋友參考：

TSM戰隊：新一代的戰隊逐漸成形

隨著主力Doublelift（AD）、Bjergsen（中路）等人退役，俱樂部為打造新一代的TSM戰隊，動作頻繁。先是簽下飛翔探險（FLY）的德籍主力PowerOfEvil坐鎮中路，個人在本屆世界大賽中繳出KDA 4.5的成績，表現不俗，不亞於Bjergsen；接著為充實上、下二路的戰力，又以一張兩年六百萬美金的合約（創北美賽區新高），重金談下世界大賽亞軍蘇寧易購（SN）的第一輔助SwordArT助拳；同時更延攬邪惡天才（EG）的上路好手Huni入隊。至於Doublelift留下來的AD空缺，據聞可能會徵召在二軍表現不錯的Lost頂替其位置。隨著北美傳奇選手的退役，新一代的TSM戰隊逐漸成形。

飛翔探險：注入拉美新血的戰隊

陣中五名先發主力全數離隊，PowerOfEvil（轉入TSM戰隊）、WildTurtle（轉入CLG戰隊）、Santorin（轉入TL戰隊）、IgNar（轉入EG）等四人轉會，Solo則是被下放至二軍。面對多名主力離隊，為補足隊伍戰力，俱樂部迅速簽下同一賽區、前C9戰隊的3名成員Licorice（上路）、Palafox（中路）、Diamond（輔助），以及迪尼亞塔斯（DIG）的Johnsun（AD）。至於打野的位置，俱樂部則是出乎意料地，找來拉丁美洲賽區（LLA）冠軍隊伍－彩虹7（R7）的選手Josedeodo助陣。注入拉丁美洲新血的FLY，相信能為北美賽區帶來新的氣象。

C9戰隊：歐洲法王入隊劍指明年世界大賽

對頂尖中路選手需才孔亟的北美賽區，C9戰隊重金挖角歐洲賽區（LEC）第一種子G2電競的AD選手－「法王」Perkz，並讓其發揮所長，鎮守隊伍的中路大關。Perkz是少數在不同位置（中路及AD）皆能有精彩表現的國際級好手，今年賽季更是領導G2電競一路打進本屆世界大賽的四強戰。有Perkz領導的C9戰隊，明年可望重返世界大賽的舞臺。

TL戰隊：找來歐洲外援助拳

主力選手Broxah（打野）及Impact（上路）因合約到期俱樂部不再續約而離隊，為強化隊伍戰力，俱樂部找來了FLY的打野選手Santorin；並在自家中路選手Jensen的推薦下，找來了歐洲賽區的上路選手Alphari。明年新賽季，Alphari能否在北美賽區扛住自家上路，以及Jensen和Santorin兩人的中、野配合，成為TL戰隊延續今年好成績的關鍵。

(中時新聞網)