歐冠分組賽第五輪尤文圖斯以3比0擊敗基輔發電機，陣中球星C羅（Cristiano Ronaldo）也貢獻一球，這也是C羅職業生涯第750顆進球，而他也在個人社群媒體上寫下自己的下一目標，就是要朝800顆進球前進。

尤文圖斯在第21分鐘就攻破對手大門，第57分鐘C羅再補上一腳，助隊取得2比0領先，這一球也是他在歐冠賽場的第71顆主場進球，超越梅西的70球，位列史上第一。

C羅目前在歐冠的總進球數已達到132球，領先排名第二的梅西（Lionel Messi）有14球之多，而他職業生涯累積進球達750球，距離球王比利在正式比賽中的進球數767球，只差17球。

C羅也在個人社群寫下達成生涯里程碑的感想，「感謝所有幫助我達到這驚人數字的球員與教練，感謝我的對手，最重要的是感謝我的家人，總是在我最需要幫助的時刻出現，下一站：目標800進球，Let’s go。」

尤文圖斯主帥皮爾洛(Andrea Pirlo）也說：「C羅創造了一個又一個的紀錄，我很幸運能擁有這樣一名偉大的球員，我們都知道他為我們的球隊帶來什麼，我們現在只需要稱讚他，並希望他能繼續前進。」

(中時 )