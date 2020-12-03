萊劑美牛美豬等9項行政命令付委後3個月審查期進入倒數階段，國民黨團周一要求立法院長游錫堃召集協商，至今尚未得到回覆。國民黨團書記長林奕華今天表示，若下周一仍無回應，黨團將用更積極方式要求院長召集協商，按照議事日程，最慢要在12月15日排入程序委員會議程，因此，院長需在月中前完成協商。

蔡英文總統8月28日宣布開放萊豬進口，為加強把關，立法院於9月25日同意把進口萊豬等9項行政命令，交付經濟、衛環等5個委員會聯席審查，衛環委員會已於11月12日完成衛福部提出的8項行政命令初審，交付朝野協商，另1項由農委會主導的行政命令，仍在經濟委員會審查中。

依規定，9項行政命令應於交付後3個月完成審查，逾期則視為已審查，推估若立法院遲未審查，9項行政命令將在12月25日自動生效，在這之前，只剩下12月15日、18日、22日三天院會可排審。

國民黨團書記長林奕華表示，國民黨團周一已發文要求立法院長游錫堃盡速召集朝野協商行政命令，但至今沒有得到回應，要看下周一游有沒有發出通知，若仍無動靜，黨團將用更積極方式，請游盡快召開協商。

林奕華說，開放萊豬行政命令12月25日滿3個月審查期，將自動生效，所以最晚12月22日院會必須處理，回推最晚程序委員會在12月15日就要通過議事日程完成排案，所以在那之前游錫堃必須協商完畢。

若民進黨經濟委員會召委賴瑞隆，遲不在經濟委員會排案審查農委會行政命令，林奕華說，若賴瑞隆下周排審就可併入8項行政命令協商，若賴不排審就由國民黨團來排，不能發生議事怠惰情形，從這些動作，就可以看到民進黨用用拖字訣，讓行政命令備查轉審查拖過3個月時間，然後就能自動生效，迴避送入院會議決。

(中時 )