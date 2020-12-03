日籍女星早川小百合擔任節目《二分之一強》固定班底打開知名度，小百合總是活力滿滿，並以清新、可愛和不做作個性擁高人氣，而總給人鄰家女孩形象的小百合，身材其實超好，她近日則在節目《小明星大跟班》辣穿黑Bra小褲性感熱舞。

小百合登上節目《小明星大跟班》，罕見展現性感的一面，小百合單穿白色襯衫，大方露出黑Bra、黑色小褲表演性感舞蹈，有舞蹈底子的小百合舞姿迷人又性感，主持人吳宗憲就狂讚：「太厲害了，太有誠意了」。

小百合性感熱舞，難得展現性感的一面。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

小百合不只跟著音樂甩髮、扭臀，她還性感開M字腿、不斷對著鏡頭放電，小百合的美胸、蠻腰和一雙長腿全都露，也讓外界驚艷，原來小百合身材這麼好。

這也是小百合第一次在節目上跳舞，表演大獲好評，網友就留言為她打氣：「小百合跳舞很厲害」、「好可愛！加油！」、「難得看到這麼美麗與性感的小百合」，小百合也在臉書開心說：「看到了追蹤人數爆增ing」。

【精華】小百合甩髮扭臀大跳辣舞！來台竟曾窮到要去捐卵子！？

(中時新聞網)