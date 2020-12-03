氣質女神張鈞甯憑藉著精湛演技，在兩岸三地闖出一片天，儘管她每天都行程滿檔，但還是會不時在社群平台上分享日常生活，一向熱愛環保的她，只要有相關活動都會積極響應，日前舉辦COSMO時尚盛典，張鈞甯以一襲黑色鏤空禮服出席，再次驚豔全場。

許多名人都到COSMO時尚盛典共襄盛舉，張鈞甯也在微博曬出一組典禮要穿的禮服照，只見俐落短髮隨意散落在她精緻小巧的臉上，臉上的淡妝讓她的五官更加立體，緊身的黑色鏤空禮服也襯出零贅肉的纖細身材，露出線條柔美的天鵝頸及鎖骨，散發出充滿仙氣的女人味。

張鈞甯以鏤空洋裝亮相。(圖/翻攝自張鈞甯微博)

張鈞甯在文中提到，「環保也可以是一件很時尚的事情。 」引來大批網友認同紛紛直呼，、「支援環保也可以是一件很時尚的事情」、「時刻不忘初心，不忘環保，妳很棒」、「好的，你說什麼都對」、「熱衷環保的甯是最棒噠」、「你說的對」、「時時刻刻都不忘環保的時尚女孩兒就是你啦」。

張鈞甯露出天鵝頸和鎖骨。(圖/翻攝自張鈞甯微博)

黑色鏤空洋裝襯出張鈞甯的仙氣。(圖/翻攝自張鈞甯微博)

也有不少人狂讚張鈞甯氣質爆棚的照片，「好的，妳最時尚」、「女明星好美啊嗚嗚嗚」、「感謝美女發福利」、「怎麼做到蕾絲也穿的這麼瘦，這麼美」、「鈞甯姊姊漂漂亮亮！」

(中時新聞網)