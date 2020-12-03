大陸陝西省一名13歲少年小浩（化名）今年8月外出和同學聚會，直到隔天都沒有回家，急得母親趕緊報警協尋。當地警方獲報展開搜索，5天後在附近的鳳凰山找到人，無奈少年早已成為冰冷遺體；警方調查，死者當晚和另外6人一起到KTV飲酒狂歡，其中5人突然想打人，竟然就把小浩當成目標，將他打到鼻樑塌陷慘死。

《中國新聞周刊》報導，本案發生在今年8月26日，小浩當天下午通過微信告知母親要跟同學出去玩，一直在外遊蕩到晚上都沒有回家，直到凌晨2時許才致電媽媽，說同學過生日，臨時需要用錢，要她匯人民幣100元（約新台幣434元）過去；媽媽表示手機裡沒有錢，讓兒子回家取現金，不料孩子就此人間蒸發。

監視器拍下3名犯嫌下山的畫面。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

小浩失蹤後，心急如焚的母親四處打聽，得知兒子當時是與同學小趙（化名）相約外出，趕緊找上對方詢問，結果小趙的電話也無法接通，求助無門只好報警；9月1日，警方在距離市區80多公里外的志丹縣找到了小趙，少年見紙包不住火，只好將當晚經過娓娓道來，並吐露小浩可能還在距離自家不遠的鳳凰山上。

得知消息後，小浩母親及20多位家人連夜前往鳳凰山搜索，並於次日清晨7時許，在山坡上的一處土坑發現了遺體；死者媽媽心碎地說，「他的鼻梁被打平了，鼻孔上沒有血跡，像被人擦過一樣，耳朵邊上很多血漬，耳朵、鼻腔、眼睛裡還有蛆爬出」。法醫報告顯示，屍體以頭面部損傷為主，研判生前曾遭鈍器猛擊，導致腦損傷死亡。

死者陳屍處。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

警方調查發現，死者一行7人當晚在KTV飲酒，突然有人興起打人念頭，初次見面的小浩便成了目標，6人先是將他哄騙上山，接著對其毆打了近2個小時，後來受害者趁隙逃離，他們找不到人便逕自下山。據悉，6名嫌犯均未成年，其中5人未滿16歲，另人則因未滿14歲交由家長監管，預計檢方將以故意傷害致人死亡罪起訴5人。

(中時新聞網)