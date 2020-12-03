今年受到新冠肺炎疫情影響，雖然中職順利打完全部賽程，不過前期沒有觀眾進場也成為重傷害，富邦悍將領隊蔡承儒透露光是票房加贊助就比去年少收3000萬，不過對於球員談薪來說應不會造成太大困難，但也希望互相體諒，承諾若富邦奪冠也絕對不會虧待球員。

今年中職受到疫情影響，延後一個月開打，前期還以無觀眾方式開始，雖然之後慢慢開放觀眾，但也需要保持梅花座，球場無法坐滿的情況下，首當其衝的就是球團票房收入，蔡承儒也提到3月疫情爆發時，很多贊助商談好後卻沒能簽約，票房跟業務確實受到影響。

蔡承儒苦笑說大部分人不會考量到球團，台灣沒有共體時艱的文化，再加上今年球隊沒有進冠軍戰，因此與球員談薪算還好，「希望多體諒球團要長期發展，盡量讓球員有舒適薪水，若有成績絕對不會虧待球員，剩下就到時再和經紀人交手。」

蔡承儒表示球團收入一定有受到影響，經營上多少有些困難，光是票房和贊助就比去年少3000萬，還向外界喊話，「希望對棒球有興趣的公司能多贊助我們。」

(中時 )