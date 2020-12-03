東部傳統強權葉卡捷琳堡駕駛者11月陷入撞牆期，單月僅拿下3勝6敗，近期更是苦吞6連敗，戰績已跌出東部四強。本週四(12/3)22:00，葉卡捷琳堡將迎戰狀況火熱的莫斯科發電機，發電機11月場均能攻進3.3球之多，此役對於低迷的葉卡捷琳堡絕對是一場硬戰。

葉卡捷琳堡駕駛者本季鋒線戰力大幅提升，雖然得分王杜維斯(Nigel Dawes)季外離隊，但從維特亞茲找來的馬克耶夫(Alexei Makeyev)表現不亞於杜維斯；上季因傷所苦的中鋒戈利希維(Anatoli Golyshev)，本季健康回歸賽場後，也成為葉卡捷琳堡前場的另一把利刃。防守狀態下滑是葉卡捷琳堡近期戰績低迷的主因，門將柯瓦(Jakub Kovar)本季場均失球2.34雖與上季的2.17相去不遠，但近幾季負擔超載，上季先發47場賽事，佔球隊出賽場次75%，本季至今也出賽了26場，頻繁地出賽造成柯瓦近期表現下滑，近兩次先發面對莫斯科中央陸軍及諾夫哥羅德魚雷分別都丟失5球，狀態不盡理想。

莫斯科發電機本季防守戰力不穩定，門將博恰羅夫(Ivan Bocharov)熱機過慢一直是他的老毛病，本季場均失球2.41明顯不在狀況內。所幸莫斯科發電機前場核心依舊有穩定的發揮，斯帕喬夫(Vadim Shipachyov)及賈斯金(Dmitrij Jaskin)得分能力了得，分別位居聯盟得分榜的第3名及第7名，兩人屢屢以強大的火力掩護球隊拿下勝利。但發電機並不滿足於現狀，本週又從雅羅斯拉夫火車頭交易來經驗老到的前鋒普嘉維(Magnus Paajarvi)，曾在NHL打滾9個賽季的普嘉維進攻效率優異且不佔球權，這樣的團隊型球員對於莫斯科發電機的前場戰力絕對是有增無減。

雙方進攻效率都屬上乘，也都擁有多個可靠的攻擊點，加上雙方主力門將近況明顯下滑，預測此戰呈現進攻戰的機會不小，在大小玩法建議投注大5.5。勝負盤方面，葉卡捷琳堡11月在家只打出1勝3敗，主場優勢蕩然無存。此外，主力替補中鋒霍蘭德(Peter Holland)也將繼續因傷缺陣，客觀事實皆不利於葉卡捷琳堡。看好狀況較佳的莫斯科發電機能延續火熱手感，建議不讓分玩法投注客勝。

(中時新聞網)