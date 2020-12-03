萊豬專賣店商標出爐！王惠美：絕對捍衛彰化縣民健康

彰化縣議會定期大會，議員提案彰化縣維持瘦肉精零檢出，建請修正彰化縣食品安全管理自治條例罰緩，維護民眾健康；王惠美也強調，學校營養午餐，一旦發現使用萊豬，絕對永不錄用，如果繼續使用萊豬，會貼一個萊豬商標，讓大家知道你就是「萊豬專賣店」。

議員曹嘉豪表示，衛福部公布明年元旦起開發進口含萊克多巴胺脂美國豬肉，現在因應中央主管機關就豬肉及其製品訂定瘦肉精萊克多巴胺安全容許標準，但本縣依舊維持不得販售瘦肉精之豬肉及其製品，故建請縣府修正彰化縣食品安管理制自條例，針對超過該安全容許標準，仍適用中央法規重罰，另檢出但未超過該安全容許標準，增訂罰緩並按次處罰，以捍衛彰化縣民健康及確保健康及確保食品安全。

議員許晉揚、陳榮妹、凃淑媚、顧黃水花、謝彥惠、林庚壬、蕭如意都聯署，並要求學校一定要做好把關。

縣長王惠美表示，彰化縣絕對捍衛大家健康！萊豬本身對於幼兒、兒童、老人家、慢性疾病的人有較大傷害，所以，第一，如果在學校營養午餐，一旦發現使用萊豬，絕對永不錄用，同時，還會有罰款。

第二，祭出窩裡反條例，只要廠商員工檢舉使用萊豬的話，會發獎金，再來。

第三，使用萊豬，我們會貼一個萊豬商標，讓大家知道你就是「萊豬專賣店」，用這樣的方式來抗衡，繼續把彰化健康豬推廣出去，讓鄉親知道，我們要吃到健康的豬肉就是吃我們自己的彰化健康豬。

(中時 )