蘋果(Apple)10月發表會宣布iPhone 12系列起不再附贈充電頭等附件，理由是環保，但巴西最多人口聖保羅州認定這違反消費者保護相關法規，也未證明與環保關聯性，不附充電頭就等著被罰錢；歐洲消費者組織則指出，蘋果真的要環保，就不該讓產品消耗速度不斷變快。

iPhone 12不附贈充電頭之外，一些舊的iPhone系列也將修改包裝盒，跟進此一作法。聖保羅州消費者保護機構Procon-SP當時就曾去函要求解釋，蘋果則是再次強調發布會上說法，稱多數用戶已有相容的充電頭，而且該決定能減少碳排放。

但Procon-SP質疑，蘋果同時並未停止製造充電頭，而且還大肆推銷無限充電器。該機構稱，在巴西相關規定裡，充電頭被認為是手機必備配件之一，蘋果也沒有提供充分證據證明，從包裝盒中拿出充電頭對環境有何幫助。此外，蘋果也不保證第三方充電器能提供相同技術支持，因此持有非原廠充電頭者可能還是要向蘋果購買相關電源適配元件。

巴西聯邦正考慮跟進聖保羅州舉動來要求蘋果。在巴西之前，全球唯一iPhone仍會附贈充電頭的只有法國，因為在該國相關法規中，充電頭和充電線被視為手機的一部份而不只是配件。

歐洲則在提起蘋果擅自調降iPhon 6系列效能訴訟時，諷刺了蘋果聲稱的環保主張。由歐洲5家消費者保護機構組成的歐洲消費者組織(Euroconsumers)周三在比利時、西班牙

提訟，要求蘋果為透過iOS更新降低舊機款效能賠償，求償金額是1.8億歐元。蘋果在美國已為同樣案件賠償6.13億美元，但美國之外消費者不適用。

歐洲消費者組織政策與法務主管布魯格曼(Els Bruggeman)說：「消費者對產品消耗太快越來越不滿。iPhone 6系列就是很好的例子。效率變慢不只會早成使用者挫折感和經濟損失，蘋果想強迫使用者更換新機，從環境角度來看，也是完全不負責任的做法。」

蘋果承認2017年推出iOS 10.2.1系統時，確實有加入限制某些舊款機型處理器速度的指令，但目的是為了用戶好，避免電池耗電過快或突然關機，也可以延長電池壽命，但除了少數死忠果粉外，此說法似乎不太被接受，因為用戶感受到的並不是突然關機情況變少，而是手機明顯變慢。

(中時新聞網)