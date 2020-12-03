二崁路大溝橋兩端呈N字型連續彎路，市議員吳敏濟3日邀建設局長陳大田前往會勘。（陳淑娥攝）

二崁路大溝橋兩端呈N字型連續彎路，市議員吳敏濟3日邀建設局長陳大田前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市外埔區二崁路是水美工業區主要聯外道路，由於大溝橋兩端呈N字型連續彎路，數十年來車禍不斷，市議員吳敏濟3日現勘要求改善。建設局長陳大田表示，市府將進行橋梁兩側水溝加蓋，將N字型道路截彎取直，以保障居民行車安全。

二崁路333巷前大溝橋兩端呈N字型連續彎路，當地水美里長陳俊樑、三崁里長曾銘郎、居民羅濟良等人均反映，此路口狹窄又急轉彎，車輛經過此處大多跨越中線，數十年來車禍不斷，希望橋梁兩側灌溉溝能加蓋拓寬路面，讓車輛及行人都能安全通行。

吳敏濟3日邀建設局等單位現勘時表示，二崁路是水美工業區主要聯外道路，附近還有水美國小及居民，往來都須經過333巷前大溝橋，但因路段呈N字型連續彎路，大小車禍不斷，根據大甲警分局2018年到2020年統計就多達47件。

吳敏濟指出，應以農田水利署的技術工法及現代工程技術，改善後東西二側灌溉溝，加蓋後路會加寬且截彎取直，才能解決該交通隱患，要求建設局儘速規劃設計，希望幾個月內能夠改善完成，讓二崁路用路人行車順暢，居民、學童出入更加安全。

建設局長陳大田表示，該路段交通狀況確實有改善必要，同意大溝橋兩端至少加蓋50公尺長度，拓寬道路以達截彎取直效果，將責成同仁負責未來協調及規劃設計，希望儘快完成二崁路改善工程。

(中時 )