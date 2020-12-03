台灣健保有多好？一名女網友上網分享就醫經驗，網友表示，因腸胃炎到醫院急診，由於忘了帶健保卡，只能先付押金，當她拿到收據後完全嚇傻，看一個腸胃炎竟要近1萬元，讓她直呼真的要珍惜健保，不要浪費醫療資源。

原PO昨（2）日於臉書《爆廢1公社》表示，因腸胃炎到醫院急診，出門時忘了帶健保卡，只好以自費押金的方式看診。當她拿到醫院開立的收據時，只見上頭名列著各個健保申報項目，包括門診診察費、藥費、注射技術費、檢查費及特殊材料費等，加總下來共計9653元。

她腸胃炎急診卻被高額的自費金嚇到，讓她急呼籲大家都要珍惜健保資源。（圖／翻攝自爆廢1公社）

如此高的「自費金額」讓她嚇傻，雖然事後可以退回，但還是令她驚呼「不要說你們不信，我也不信。」呼籲大家都要珍惜健保，不要浪費醫療資源。

貼文曝光後，引發網友共鳴「臺灣的健保真好！所以我們盡量不要浪費醫療資源要惜福珍惜」、「有健保真的好棒棒」、「身為慢性病的我，非常感恩台灣的健保」；不過也有人看了原PO的收據後認為，在醫學中心又是急診，費用自然高出許多。

(中時新聞網)