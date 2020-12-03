行政院會今日宣布多項控制房價方案，內政部次長花敬群表示，12月將推動實價登錄2.0修法，將交易資訊揭露到每個門牌，同時預售屋要在30天內申報。

另外，在避免紅單交易炒作預售屋市場方面，花敬群指出，前面經過2波稽查，44案件中，有一件紅單交易案件違規，依消保法開罰120萬元。

近期，內政部也將推動平均地權條例修法，納管紅單交易。花敬群表示，一是要確定銷售單上應該有哪些內容，明確規範；二是要保障買方，要簽署買賣契約等。未來原則上是要禁止紅單的再轉售，預計在立法院下個會期推動修法。

(工商 )