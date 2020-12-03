藝人楊丞琳上個月在小巨蛋舉辦3場巡演，最終場演唱成名曲《曖昧》時，老公李榮浩隔空合體擔任伴奏，在當晚掀起一波高潮，據悉兩人礙於疫情關係，已長達200多天沒見面，也讓她在微博曬出李榮浩和柴犬的對照圖放閃，藉此一解相思之苦，未料竟遭「吃屎名嘴」宋祖德發文嗆聲。

楊丞琳日前突然在微博曬出一隻柴犬和李榮浩的對照圖，只見照片中李榮浩身穿黑色毛衣，憂鬱的彈著吉他，與照片中柴犬的表情根本神複製，立刻掀起網友議論，直呼該隻柴犬根本是「狗界李榮浩」，對此李榮浩本人親自回應：「妳到底從哪找那麼多狗？」夫妻倆隔空放閃可說是閃瞎眾人。

楊丞琳曬照隔空放閃。（圖／ 楊丞琳微博）

「吃屎名嘴」宋祖德似乎不滿楊丞琳此舉動，在微博以「請楊丞琳停止惡俗的炒作」為題發文狂酸，他先要求楊丞琳停止低俗舉動，接著表示：「楊大媽也37歲了，穩重一點行嗎？曬狗狗與小李的對比圖，顯得特別無聊、低俗，如果真的閒得手指疼，可以去福利院看看那些孤兒，或者去養老院看望老人。」

宋祖德看不慣楊丞琳放閃舉動，竟要她停止惡俗炒作。（圖／宋祖德微博）

對此網友紛紛回應：「你比她閒得多，你怎麼不去，一天到晚瞎比比」、「你也挺閒的，老是有時間在這裡瞎比比」、「關你屁事，不要再這般無聊的舉動。」

(中時新聞網)