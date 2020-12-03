七年級生開老屋麵包坊 烤出平價好口味

36歲賴昱君創業「小賴哥包」，主打招牌軟法，養出死忠「賴粉」。（王文吉攝）

「小賴哥包」使用果乾、堅果等凸顯天然麥香，酒漬無花果軟法很受歡迎。（王文吉攝）

「小賴哥包」麵包45元起、吐司60至100元，在神岡當地屬於中上價位。（王文吉攝）

36歲賴昱君創業「小賴哥包」，主打招牌軟法，養出死忠「賴粉」。（王文吉攝）

毛豆起司軟法。（王文吉攝）

「小賴哥包」隱身台中神岡巷弄，常被誤認為雜貨店，帶點神秘感。（王文吉攝）

黑糖葡萄麵包。（王文吉攝）

台中神岡36歲賴昱君文化大學法文系畢業，原本從事服務業，銷售手錶、服飾等，因烘焙玩出興趣，索性去饅頭店當學徒。喜歡老房子、老東西的賴昱君，2年前發現「萬益理髮」原址招租，於是租下老街50年老屋，以個人工作室模式開了「小賴哥包」社區型麵包店。

「小賴哥包」一人作業，剛開始早上賣小漢堡及刈包，下午推麵包。賴昱君笑說，可能年輕吧！剛創業就把自己當超人，每天從早操到晚，有點瘋狂，當時簡直快沒命了。後來調整腳步，主打招牌軟法，強調少糖、少油，使用果乾、堅果等凸顯天然麥香，鎖定健康族群。

「我就是校長兼撞鐘啊！」賴昱君自豪說，包括麵糰、糖漬栗子、酒漬無花果、南瓜醬、芋泥等全都不假他人之手；從前一天的前置準備，到當天攪拌，出爐完成，販售麵包，也是早上6點一路忙到晚上7點結束的超人行程。

「小賴哥包」麵包45元起、吐司60至100元，在神岡當地屬於中上價位，最暢銷的有焦糖蘋果鳳梨軟法、酒漬無花果軟法、青醬蕃茄法國及鮮奶吐司等。賴昱君一人包辦烘焙及銷售，並透過Line及臉書行銷，每天傍晚公布隔天麵包品項，提供顧客預定，養出死忠「賴粉」。

回想「社區麵包店」為何而開？賴昱君說，當初看到「萬益理髮」原址招租，覺得挖到寶，因為離家近，方便早起上工，且租金成本不高，可以用較好食材，最重要的是個人喜歡老房子、老東西，省下裝潢開銷。

賴昱君形容「小賴哥包」是間不修邊幅的小店，承租老屋之後保留小木門、小木窗，兩片舊舊的大玻璃，晚上店裡透出微微黃光，帶出不一樣的生氣。賴昱君說，開創一人工作室需要很大勇氣，有人質疑開在這裡能撐多久？但交出的麵包，能被客人下架，就是莫大成就。

(中時 )