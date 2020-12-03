全球最大旅遊公司途易(TUI)周三獲得第三筆的紓困金援，從德國政府和銀行等獲得18億元(約合22億美元)資金。

途易今年已經獲得30億歐元的國家貸款，最新的18億歐元引起德國反對黨要求政府確保其執行附加條款。

途易在去年提供2300萬人次的旅遊服務，新冠肺炎暫停了全球旅遊活動，公司今年第二季虧損11億歐元。

旅遊業務的下滑掃去途易的營收，讓資產負債表吃緊，途易每個月要消耗的現金約在5.5億至6.5億歐元之間。

公司最大股東為俄羅斯富商Mordashov，持股25%，其聲言將增加個人投資。

執行長指出，包括現在新的注資，途易手握資金將達到25億歐元，並表示途易在疫情前是健康的，已做好新的疫情生活準備。

德國經濟部表示，該紓困方案包括了禁止對管理高層發放獎金和股息。

然而預算委員會的綠黨議員呼籲政府，在附加條款上應加上氣候保護和維持就業條件，「政府一直出現對漢莎航空紓困的類似錯誤」。

途易的紓困方案包括5億歐元的增資，以及來自德國經濟支援基金的4.2億歐元，其他包括政府擔保的銀行貸款。

(時報資訊)