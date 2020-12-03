台股今天盤中站上14000點，最高來到14049.58點，但萬四未盡如意，指數創高後震盪壓回，終場以13977.09點作收，下跌12.05點，跌幅0.09％，成交金額2676.26億元。

分析師指出，今天台股盤中一波拉升，指數攻上新高價位，強勢股依舊強勢，聯電(2303)、王品(2727)、航空股及第4季旺季來臨的汽車零組件族群，都是今天盤面要角。而創高後逢獲利回吐賣壓，中午過後再度翻黑，指數留下上影線。

就量能來看，今天創高未能突破昨日量，短線雖有量價背離疑慮，不過，台股維持在2500億元以上的平均量，仍是健康水準。即使指標進入超買區，指數有修正可能，只要不出現高檔爆量長黑，修正壓回都還是短線買點。

在擇股方面，今年第3季海運、面板及紡織獲利不錯，股價近期持續表現，第4季延續行情，愈小不易。即將邁入2021年，著眼明年第1季表現，法人認為，鋼鐵、生技及汽車零組件有望接棒，鋼鐵因鋼市進入上升週期，獲利可望回升；生技股受惠新藥上市、防疫相關醫材需求提升；汽車零組件在於全球車市回溫，特斯拉仍看好2021年銷量，加上今年基期低，明年成長性大，惟需注意台幣續升的匯損。

櫃買指數今天以179.81點作收，下跌0.19點，跌幅0.11％，成交金額838.45億元。

(時報資訊)