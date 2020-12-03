波音737 MAX型飛機周三在媒體登機見證之下，完成了停飛以來的首次飛行，航空公司盼藉此向乘客展示這款重新設計的飛機，在經過20個月的安全性禁航後，保證安全無虞。

產業消息來源透露，歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）準備大舉下單，另外訂購最多達75架737 MAX飛機，再度展現航空業對此款飛機的信心。

周三美國航空（American Airlines）的737 MAX航班從德州德拉斯市飛往奧克拉荷馬州塔爾薩市，飛行時間為45分鐘。數周後，第一次的商務客運航班將於12月29日啟航，是減輕對波音737 MAX飛機任何疑慮的公關計畫之一。

由於5個月內接連發生兩次重大墜機事故，並導致346人喪命，此款波音最熱銷的飛機在2019年3月遭到停飛。這兩次事故造成數10年來最嚴重的飛安危機，並重創了美國在航空監管方面的領先地位。

在更改設計與重新培訓後，美國聯邦航空管理局（US Federal Aviation Administration）上個月批准737 MAX飛機復航。

MAX型飛機能順利重返服務，對波音的公司聲譽與財務狀況至關重要。由於MAX飛機交機完全停擺，以及後來又爆發新冠肺炎疫情，使波音的財務受到嚴重打擊。

(時報資訊)