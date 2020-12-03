「台灣醫療科技展」今天上午在南港展覽館舉行，國防部軍醫局整合所屬國防醫學院、國軍醫院及三軍衛材供應處等單位參展，行銷國軍醫院及軍陣醫學特色，其中「利用一新穎之智慧型眼鏡攝影套組進行斜視、眼眶骨折、眼振及甲狀腺眼疾手術前後評估」、「末期心臟衰竭之機械輔助及手術介入的全面性治療」2項主題已報名參加國家品質標章及「營造思智泉源-安全歡樂溫馨的家」榮獲國家生技醫療品質獎銅獎等殊榮。

軍醫局這次參展設計「醫療特色」、「創新研發」、「防疫醫學」及「軍陣醫學」等四大特色主軸，計「全方位整合平台提升臨床醫學創新研發與醫療服務量能」、「以COVID-19患者照護成效開發中藥新藥-臺灣清冠一號」及「自體脂肪幹細胞移植困難傷口」等22項特色成果主題參展，其中海報陳列22張、影片播放10部、物品展示13件及醫療體驗5項。

國軍醫療陳展區特規劃「主舞台區」和「醫療體驗區」等民眾互動區，主舞台區現場除專題演講、醫療服務、單位行銷及表演活動(三軍人型氣偶舞蹈)外，結合「有獎徵答」送好禮活動；醫療體驗區則是以「天空中的真實與幻境—飛行的空間迷向」、「建構MR心肺復甦術＋AED教學系統」、「醫院室內精準定位防疫系統」、「計算腎絲球過濾率之方法」及「〝藥〞體醒機器人」供民眾實作。

軍醫局表示，本次展覽除能展現國軍醫療技術、創新研發、防疫醫學成果及軍陣醫學特色，與民眾建立良好互動，更能與全國醫療院所相互交流學習，拓展國際視野，進而提升國軍軍醫整體形象。

(中時 )