打臉蘇揆後被稽查 信功總經理今致歉：造成屏東縣府困擾

信功肉品日前反駁行政院長蘇貞昌「豬農支持說」，隨即被消防稽查，引發社會關注。信功業務經理楊旻叡今日出面回應「是例行性稽查，引起屏東縣府困擾，非常抱歉。」

藍委蔣萬安日前質詢蘇貞昌有關萊豬議題時，蘇反質詢「你就是這樣，你就是不懂，屏東豬農都支持我們，日前去信功肉品探訪，負責人還是藍營中常委，也很支持我們。」不但當時台下綠委爆笑，民進黨立委趙天麟還在臉書酸蔣萬安「金童再次不堪一擊。」

不料當晚信功發出聲明表示，「沒有支持萊豬，跟蘇貞昌也不熟。」結果隔日屏東縣消防局即到信功廠房稽查，一開始說是例行性檢查，後來又說有「熱心民眾」檢舉，所以來查廠。

綠委周春米辦公室今日透過媒體群組發出楊旻叡今日受訪影片，楊旻叡表示，是例行性檢查，因為時間點巧合，造成屏東縣府困擾，非常抱歉。公司向消防顧問求證，確有在11月27日向縣府提出申請。

楊旻叡指出，現在剛好有時間點的巧合，當下稽查時也沒有缺失，希望此事快點平息。而被問到消防局為何2度稽查，楊旻叡回應，應該是一些小缺失，但以前是沒有遇過(1天來2次)這種狀況，但應該是早上來約時間，下午來查。

媒體提問，昨日好像也有被檢舉低薪高報等等問題，楊旻叡回應，現在這個時間點，不管發生什麼事，都會變成巧合。而縣府是說，這是例行性檢查，公司也認為是例行性檢查。

楊旻叡說，公司外銷部分，客戶訂單是否有影響，目前暫時還不會反映出來，但也已和廠商溝通說明，絕對不會銷售萊豬。

(中時 )