林口塞車有解？南北增設座2高架匝道

今天由高公局召集新北和桃園各局處市、高公局、立委洪孟楷、議員蔡淑君和陳明議等人，在高公局第一新建工程處會議室內召開針對林口路段改善工程簡報會議。（李俊淇攝）

為解決林口交流道塞車夢魘，侯市長在議會上要求南出、北入匝道共同規畫。今（3日）天上午10時許，相關單位進行第4次工作改善工程會議，提出南出、北入增設各一座高架匝道，除了符合公路規範且影響交通程度較小，總預算近19億，將送往交通部審核，預計明年11月發包動工，工期約30個月。

林口地區近年發展迅速，自2014年陸續提出規畫仍是無果，為符合公路法規、減少使用私有地和降低干擾交通等各項因素，今天由高公局召集新北和桃園各局處市、高公局、立委洪孟楷、議員蔡淑君和陳明議等人，在高公局第一新建工程處會議室內召開簡報會議。

高公局在會議上提出，為避免影響崇林國中學生接送，林口A交流道未來將取消原右轉新設平面匝道，並在上方施工加建南出高架匝道，先匯出至五楊高架橋墩外側分岔銜接至文化一路及復興街，除了繼續拓寬文化一路外，另也會配合延長號誌運行。

而北入匝道口路線仍是以文化一路為連絡道，為避免北入車流受號誌及跨越橋上儲車空間影響，另設高架匝道從外側轉入國道，路線線形和從坡度也符合施工規範，兼顧林口與龜山方向北入車流。

針對林口交流道因南北進出平面匝道交織影響車流速度，將另增設箱涵立體化；另針對林口往五股北上路肩開放，經評估後因無法符合「公路路線設計劃規範」，現階段仍維持現狀不宜開開放；而增設泰山交流道或匝道的部份，則因涉新增用地及現況連絡道路拓寬問題，將待改善後再進行申請。

立委洪孟楷在會議中提出，照計畫最快明年11月才進行招標，希望交通部早日動工解決交通問題，待完成決議後，希望交由部長和雙北市長一起宣布這個好訊息。

議員蔡淑君則表示，當初原本就有提出高架匝道，但未來施工時，標示路線就弄清楚，避逸民眾因走錯路而造成回堵，另也要改善大眾交通系統；而陳明義針對南出匝道取消右轉新設匝道仍有意見，希望能過保留該路線，改設計直通林口的媒體園區，而北出匝道因車流過大，因再新增另一車道。

高速公路局長趙興華表示，目前已會議中提出規劃，部份需改善的部份將再進行評估，若新北市政府7日前未提出意見，年底前將提報交通部進行審議。新北市交通局長鍾鳴時則在會議上提出，希望高公局協助發展大眾運輸優先策略，包括尖峰時段開放客運路肩行駛等，提供民眾使用大眾運輸誘因。

(中時 )