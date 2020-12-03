林口塞車有解？南北增設座2高架匝道

為解決林口交流道塞車夢魘，侯市長在議會上要求南出、北入匝道共同規畫。今（3日）天上午10時許，相關單位進行第4次工作改善工程會議，提出南出、北入增設各一座高架匝道，除了符合公路規範且影響交通程度較小，總預算近19億，將送往交通部審核，預計明年11月發包動工，工期約30個月。
林口地區近年發展迅速，自2014年陸續提出規畫仍是無果，為符合公路法規、減少使用私有地和降低干擾交通等各項因素，今天由高公局召集新北和桃園各局處市、高公局、立委洪孟楷、議員蔡淑君和陳明議等人，在高公局第一新建工程處會議室內召開簡報會議。
高公局在會議上提出，為避免影響崇林國中學生接送，林口A交流道未來將取消原右轉新設平面匝道，並在上方施工加建南出高架匝道，先匯出至五楊高架橋墩外側分岔銜接至文化一路及復興街，除了繼續拓寬文化一路外，另也會配合延長號誌運行。
而北入匝道口路線仍是以文化一路為連絡道，為避免北入車流受號誌及跨越橋上儲車空間影響，另設高架匝道從外側轉入國道，路線線形和從坡度也符合施工規範，兼顧林口與龜山方向北入車流。
針對林口交流道因南北進出平面匝道交織影響車流速度，將另增設箱涵立體化；另針對林口往五股北上路肩開放，經評估後因無法符合「公路路線設計劃規範」，現階段仍維持現狀不宜開開放；而增設泰山交流道或匝道的部份，則因涉新增用地及現況連絡道路拓寬問題，將待改善後再進行申請。
立委洪孟楷在會議中提出，照計畫最快明年11月才進行招標，希望交通部早日動工解決交通問題，待完成決議後，希望交由部長和雙北市長一起宣布這個好訊息。
議員蔡淑君則表示，當初原本就有提出高架匝道，但未來施工時，標示路線就弄清楚，避逸民眾因走錯路而造成回堵，另也要改善大眾交通系統；而陳明義針對南出匝道取消右轉新設匝道仍有意見，希望能過保留該路線，改設計直通林口的媒體園區，而北出匝道因車流過大，因再新增另一車道。
高速公路局長趙興華表示，目前已會議中提出規劃，部份需改善的部份將再進行評估，若新北市政府7日前未提出意見，年底前將提報交通部進行審議。新北市交通局長鍾鳴時則在會議上提出，希望高公局協助發展大眾運輸優先策略，包括尖峰時段開放客運路肩行駛等，提供民眾使用大眾運輸誘因。
(中時 )
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