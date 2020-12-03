大陸人口眾多、競爭激烈，因此陸生常被說較有「狼性」，但一名就讀英國雪菲爾大學的台灣女生卻說，留學兩年觀察台陸兩地同學的情況，班上僅1成的陸生具競爭力，相較之下台生雖是少數，但多英語流利、積極主動，其實更厲害。

一名網友在《Dcard》上分享，出國留學兩年，多數同學都是陸生。在高中時常聽到許多台灣企業家說：「大陸的孩子很有狼性，因為在13億人口當中，他們必須要想辦法擠出頭來，才能成功。」。

原PO說，之前他也這麼認為，而當初在大陸台商學校上課時，接觸到的本地學生少，但競爭很激烈是真的。然而這兩年在英國讀書，卻發現風氣變了。因為疫情改為線上課程，班上學生有9成是陸生，其中4成的人埋頭不理人、1成掛在線上卻沒看到人、1成看得懂英文但聽不太懂、3成都不說話、僅1成較有競爭意識。

該網友指出，多數陸生是家中獨子、家庭富裕，從小到大都不需要去競爭什麼，甚至連留學都不是出於自身意願。曾留過學的都知道，大陸人開設的代寫團體很多，而且都不便宜，班上多的是天天出去玩、聽不懂課程、不太會說英文，卻仍有好成績的人，甚至還有沒去上學過，但給學校捐棟樓就畢業的人。

相較於此，原PO表示，台灣同學在班上不到10個，算是少數，但各個英文流利，討論報告時積極主動，上台報告也很自信，推測可能和台灣人很早就讓小孩補英文有關係，大陸是到最近一代才開始讓孩子從小學英文，因此身邊很多陸生多是接觸英文3、4年後就來留學，雖然看得懂，但聽說能力不佳，甚至有英國老師感覺學生不敢說英文，導致參與課程意願低落，乾脆上課直接說中文。

這名網友說「台灣市場雖小，但人才濟濟。」因此台灣學生要好好努力。另有網友則認為，陸生出國的首要原因多不是學業，而是為了「建立人脈」，原PO也認同地說，陸生在交際方面比台灣學生主動很多，台灣學生多數比較害羞。

(中時新聞網)