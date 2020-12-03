外資逢耶誕節長假將近，短線似無心戀戰，使台積電短多動能暫熄火；不過，內資把短多火力聚焦聯電、南亞科、台達電與國巨等科技股，維繫人氣，使盤勢在萬四關卡上下震盪後，雖未能站穩萬四之上，但類股輪動架構依然明朗，終場指數小幅拉回，並不影響多方將再接再勵向萬四敲門。

周四加權股價指數係小挫12.05點，報13977.09點，跌幅0.09%，成交2676.26億元。不過，盤中高點一度觸及14049點，再度改寫盤中歷史天花板水準，業內人士指出，台股受惠資金行情火熱，波段高點或仍暫勿預設立場，短期操作或宜把指數放兩旁，個股擺中間，才不會在高檔指數沈浮中迷航。

今表現疲軟的重量集團股，包括台積電、鴻海、廣達、國泰金、富邦金、中華電、台塑化、台玻、和碩、台灣大、玉山金、元大金、第一金及聯發科等。

不過，力挺多方的權值股仍大有人在，包括南亞科技、長榮航、華航、國巨、聯電、日月光投控、仁寶、友達、股王大立光、台塑三寶、台泥、亞泥、統一、長榮及台達電等。顯示國家隊法人幕後操盤的那隻「黑手」，仍老神在在維持權值股穩步輪動格局。

櫃買市場方面，由於近日頻創新高，技術指標過熱，使短線呈技術拉回整理局面；周四之電子、生技雙主流動能雖熄火，但低檔有撐，而化學、航運及鋼鐵等類站在多方，化解紡纖、營建、觀光與電機等族群拉回壓力，使盤勢開高震盪走低之餘，跌幅仍有所收歛，終場指數報跌0.11%，為179.81點，成交838.45億元。唯盤中最高點一度來到180.91點，創下盤中之歷史新高水準。

業內人士指出，依歷史經驗觀察，外資往往在耶誕節黃金長假前，於12月中旬即提前放大假，而今年或受制新冠疫情影響，及美總統大選雖由民主黨拜登勝出或暫告一段落。

但現任總統川普未徹底交棒之前，仍需慎防可能的變數風險，使外資操作暫趨向保守、低調，即便美股，短期在高檔的追價買氣，也顯得相對低調。

目前看起來，台股明年波段大行情雖持續看俏，但短線受制月線、季線與現貨指數的乖離過大，且部分法人暫看今年底的指數高檔，或僅14000點至14500點，空間相對無多，使短線指數上檔承壓，只是該局面並不影響個股依題材表現，包括電子元件、汽車零組件供應鏈、5G及蘋果供應鏈等相關股票輪動，值持續追蹤。

(工商 )