周傳雄（小剛老師）素有「情歌教父」美譽，在樂壇33年擁有無數經典歌曲〈黃昏〉、〈男人海洋〉、〈哈薩雅琪〉、〈寂寞沙洲冷〉，更為眾多天王天后量身打造歌曲，包括那英〈出賣〉、周華健〈有沒有一首歌會讓你想起我〉、陳慧琳〈記事本〉和〈北極雪〉，時隔5年推出全新作品《傳世音樂》，周傳雄表示：「這期間跑遍了很多地方，去了九份、墾丁走走，透過遊山玩水在不經意處找到靈感，也展開健身練了肺活量，對自己這張的音色、各方面都很滿意！」以搖滾為基底，加入電音、民謠、古典弦樂，東方器樂等各種不同元素，呈現這一次充滿扎實底蘊與創意的新作。

問及這張專輯製作遇到最大挑戰？他坦言：「困難在要如何重塑自己，因為希望作品呈現新意，但又不能悖離過去的風格，太新的音樂我可能駕馭不了，做原來舊風格又沒什麼意思，難在原來的自己該怎麼與新的自己之間的拿捏。」他對於專輯成品非常滿意，形容這次製作期沒有時間限制，想做就做、想停就停、想重錄就重錄，完全自由、非常享受這整個過程！他更以「信達雅」3字來形容創作，「歌曲都是忠於自我，聽起來很流暢，又高雅的感覺」。

周傳雄去年攜手主辦單位寬魚國際舉辦「青花傳情」全新巡迴演唱會，從去年12月在深圳正式開演，今年初因為疫情而暫停了巡演，此刻大家做好防疫期待緣分來臨，周傳雄屆時會再以音樂與大家好好相聚；雖然實體現場Live演出得再等等。這期間他特別創作新歌〈不畏懼少年〉，靈感來自閱讀完《莊子》後所感。他也分享疫情間學會的新技能，竟是幫愛犬洗澡與掏耳朵、刷牙，他打趣說：「刷牙是最困難的！不能在牠想睡覺或是亢奮時刷牙，不然可能會被咬，要在狗心情對的時候，這事讓我懂了動物心理學。」

周傳雄對於音樂製作、詞曲、錄音展現高規格、高要求、外界高關注的完美主義，4首全新單曲都是由周傳雄譜曲、城旭遠作詞；〈不畏懼的少年〉加入國際首席愛樂樂團，透過弦樂編曲，以對城市的惆悵，反應了那個自身心情，點點滴滴，透過歌聲詮釋讓人在聆聽時而獲得勇氣。〈你的目光〉充滿了勵志追夢的毅力，即便受過傷、哀痛過，逃過那目光給予信心支持，更親自參與和聲。〈我的世界被你包圍〉歌詞直接傾訴出情感，歷經歲月後的陪伴，彌足珍貴。三首新歌MV將於12月4日在平台上線。

〈新的稱謂〉由新生代創作人GJ蔣卓嘉擔任製作人、游政豪編曲，以徐志摩與林徽因的愛情為題，在歌曲裡聽出心酸，唱道「若你碰到那個他、請給他一生的視線」，從音樂中展現周傳雄柔軟，溫暖的一面，他為此打破寫歌框架：「顛覆過往創作模式，開頭就以一箭穿心直接演唱副歌，透過高潮的情緒帶動大家的共鳴！呈現情感濃烈，傳遞就算不能在一起，也要用一生守護的炙熱」。

（寬魚國際提供）

（寬魚國際提供）

(中時 )