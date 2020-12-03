兩個人相處勢必得要經過一番磨合，不過有人天生強勢，喜歡主導一切，有人喜歡付出，也有人有「被虐」傾向，且享受被虐的過程。日前搜狐網「春陽說星座」專欄就點名「妳越兇、他越寵」的3星座男生，來看看有誰上榜！

天蠍座：

想要天蠍男寵妳是要有條件的，只要他真心愛妳，就會對妳十分寬容，就算妳很兇、脾氣爆，也不會是天蠍男會在意的點，畢竟他們愛妳，所以無論妳是好是壞，他們都能接受。

天秤座：

天秤座性格溫和、待人有禮，遇到脾氣差的人都能一笑置之，就算另一半脾氣火爆，他們也不太當一回事，多半是左耳進右耳出。除非他被招惹到忍無可忍、不願再忍的地步，否則天秤座對妳都是寬容大度的。

處女座：

處女座偶爾有點被虐的潛質，他們雖然容易被溫柔的女生吸引，但是最後往往是栽在有個性的女生手上，因為遇上個性溫順的女生，處女男容易被慣壞，還會對妳百般挑剔；不過如果妳個性較兇，反而壓制的住他的脾氣，但是要注意的是，可以對他兇，但是不能無理取鬧。

(中時新聞網)