一名在貿易公司上班的20多歲正妹，趁謝姓老闆出國，私下帶男朋友到辦公室啪啪，不料去年底意外在辦公室裡發現針孔，這才知道與男友的溫存過程全被偷拍，一怒之下對謝男提告。事發後雙方達成和解，女方撤告，由於妨害秘密罪為告訴乃論，檢方因此對謝男不起訴處分。

據「自由時報」報導，年約40歲的謝男成立貿易公司後，找來20多歲被害女子當員工，豈料謝男瞞著女子，在辦公室偷偷安裝3支針孔攝影機，由於謝男業務需要，時常往來國內外，女子不知辦公室有針孔，便趁謝男人到國外出差，帶男朋友到辦公室啪啪，結果2人的激戰畫面全被錄下。

直到去年底，女子才在辦公室休息區發現針孔，這才得知自己如廁春光與男友愛愛畫面，全部被錄下，憤而對謝男提告涉嫌妨害秘密罪。

謝男被告時人在國外，一返抵國門就遭檢警約談到案，但他辯稱安裝針孔是為了防盜，並非要偷拍，但他對針孔為何安裝在廁所與被害女子辦公桌底下，交代不清，後來自知無法抵賴，才改口坦承偷拍。謝男事後與正妹私下達成和解，獲得撤告，由於妨害秘密罪屬告訴乃論，檢方將他不起訴處分。

(中時新聞網)