工研院機械所研發的仿生機械手掌，可以拿寶特瓶等不規則形狀的東西。（羅浚濱攝）

工研院機械所研發的仿生機械手掌，夾名片全都難不倒它。（羅浚濱攝）

1984年美國電影「魔鬼終結者」，阿諾史瓦辛克扮演機械人，那雙機械手掌讓人印象深刻。工研院自主研發的「多自由度仿生機械手掌」，能像真人手掌一樣彎曲手指關節，靈活抓握，拿水瓶、夾名片全都難不倒它。

工研院機械所長胡竹生表示，過去傳統機器手臂搭配的單爪或兩爪夾具，只能抓固定形狀或硬的東西，為解決此困境，團隊花了2年研發可抓取不規則形狀跟軟性物件的仿生機械手掌。

仿生機械手掌有11個關節，手指結構仿造真人手指關節進行設計，除原有5指關節外，又增加大拇指基部的活動範圍，讓抓握更細膩，並使用碳纖複合材料，輕巧又靈活，將可解夾具只能抓取特定外型或高硬度物件的問題。

仿生機械手掌若搭配機器手臂，更可取代目前機器手臂末端的夾具，幫助賣場取貨與工廠上下料作業。

此外，目前國內的義肢手掌多為裝飾性，就像模特兒人偶的手，只能整隻手掌動或1、2根手指可動，國外雖有自由度高的義肢手掌，但至少需花1、2百萬，要價不斐。

團隊研發的仿生機械手掌，5根手指頭是採用機械控制與彈簧設計，已預計在指端加上感測器，避免讓物品損傷，在碰撞硬物時也能反彈，降低義肢毀損，未來更能應用在義肢上，將能協助義肢身障者恢復更好的日常生活功能。

(中時 )