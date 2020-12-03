新北市三峽區恩主公醫院近期發生新生兒沐浴燙傷事故，護理師幫新生兒洗澡時因未依SOP作業，導致男嬰臀部出現水泡、脫水，雖立即就醫診斷，但醫生經2次看診才確認燙傷，男嬰家屬不滿院方延誤治療時間。對此，恩主公醫院發聲明，坦承疏失，並表示目前已向家屬致歉，出動跨醫療團隊照顧男嬰，之後將檢討案件發生原因。

據了解，護理師1日為新生兒輪流洗澡，未料輪到男嬰時，洗澡水已經涼了，護理師見狀加熱水，但卻沒有確認水溫就替男嬰洗澡，事後發現男嬰有類似燙傷的症狀，立即送他去小兒科診斷，醫生見男嬰腿臀部出現水泡、脫皮症狀，當下研判是泡泡龍症，將他轉去皮膚科治療，直到隔日才確定為燙傷。

男嬰家屬得知後，認為院方診斷有疏失，延誤男嬰就醫，並質疑護理師替男嬰洗澡流程有問題，疑似接觸到高溫熱水才燙傷。對此，恩主公醫院發聲明稿表示，護理人員執行新生兒沐浴時未確實執行嬰兒洗澡的SOP，造成新生兒燒燙傷，深感致歉，院方專業照護團隊已於第一時間持續觀察及照顧新生兒燒燙傷，並向家屬說明致歉，後續也會妥善跨團隊照顧新生兒、關懷家屬。

(中時 )