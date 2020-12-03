蔡政府進口萊豬爭議不斷，民間業者今天發起自救活動，全國進口豬肉同業說明會今天下午召開記者會表示，為消除國人疑慮，明年起仍將維持現狀，不進口含有萊克多巴胺的美國豬肉，中華民國禽肉發展協會榮譽理事長李春來表示，「過去沒有進、現在不會進、未來也不會進」，希望國人能夠放心。
李春來表示，含萊劑的豬肉成本其實要比無萊劑的高，「就像你吃減肥藥是不是要額外花一筆錢？這樣養會比較省嗎？」
李春來指出，美國是世界第二大豬肉生產國，由於國內需求強勁，國產豬約只有20％的外銷，其餘皆是內銷，但近幾年因大陸非洲豬瘟疫情肆虐，接連帶動美國豬肉價格飛漲，現在整體美國養豬趨勢也已逐漸轉為無萊劑飼養。
李春來表示，綜觀美國五大豬肉品牌Smith、Swift、Tyson、Ibp、Hormel都已陸續轉型為屠宰無萊劑豬隻，含萊劑的美豬已佔整體不到10％。
李春來無奈指出，蔡政府8月一宣布開放含有萊劑的美豬進口後，9月整體進口豬肉的業績就下滑2到3成，可說是損失慘重，
至於有消息傳出今天站出來宣示不進萊豬是為蔡政府解套？李春來也反駁，表示事前完全未知會政府，只是上午在向衛福部索取進口豬肉外商品牌時，無意間透露出下午將開記者會，消息才會傳開。
未來引進無含萊劑的美豬後，李春來也表示會呼籲同業把標示做好，既然進口不含萊劑的美豬，就會在上面標示產品不含萊劑自清，盼能夠恢復消費者信心。
(中時 )
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