蔡政府進口萊豬爭議不斷，民間業者今天發起自救活動，全國進口豬肉同業說明會今天下午召開記者會表示，為消除國人疑慮，明年起仍將維持現狀，不進口含有萊克多巴胺的美國豬肉，中華民國禽肉發展協會榮譽理事長李春來表示，「過去沒有進、現在不會進、未來也不會進」，希望國人能夠放心。

李春來表示，含萊劑的豬肉成本其實要比無萊劑的高，「就像你吃減肥藥是不是要額外花一筆錢？這樣養會比較省嗎？」

李春來指出，美國是世界第二大豬肉生產國，由於國內需求強勁，國產豬約只有20％的外銷，其餘皆是內銷，但近幾年因大陸非洲豬瘟疫情肆虐，接連帶動美國豬肉價格飛漲，現在整體美國養豬趨勢也已逐漸轉為無萊劑飼養。

李春來表示，綜觀美國五大豬肉品牌Smith、Swift、Tyson、Ibp、Hormel都已陸續轉型為屠宰無萊劑豬隻，含萊劑的美豬已佔整體不到10％。

蔡政府進口萊豬爭議不斷，民間進口肉品業者發起自救活動，全國進口豬肉同業由中華民國禽肉發展協會榮譽理事長李春來（後排中）召集，3日在台北舉行記者會宣示，為消除國人疑慮，明年將維持現況進口無萊豬肉，並自主標示無萊豬肉商品，出席的產業代表在現場簽署維持不進口萊豬及落實標示產地的連署聲明。（張鎧乙攝）

李春來無奈指出，蔡政府8月一宣布開放含有萊劑的美豬進口後，9月整體進口豬肉的業績就下滑2到3成，可說是損失慘重，

至於有消息傳出今天站出來宣示不進萊豬是為蔡政府解套？李春來也反駁，表示事前完全未知會政府，只是上午在向衛福部索取進口豬肉外商品牌時，無意間透露出下午將開記者會，消息才會傳開。

未來引進無含萊劑的美豬後，李春來也表示會呼籲同業把標示做好，既然進口不含萊劑的美豬，就會在上面標示產品不含萊劑自清，盼能夠恢復消費者信心。

蔡政府進口萊豬爭議不斷，民間進口肉品業者發起自救活動，全國進口豬肉同業由中華民國禽肉發展協會榮譽理事長李春來（後排中）召集，3日在台北舉行記者會宣示，為消除國人疑慮，明年將維持現況進口無萊豬肉，並自主標示無萊豬肉商品，會後出席的產業代表一同合影。（張鎧乙攝）

(中時 )