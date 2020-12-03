原子邦妮即將在年底推出全新專輯，最新單曲〈你已忘記但我還記得的事〉MV，找來新生代演員徐鈞浩、王渝屏、葉辰莛擔綱演出。故事講述青梅竹馬論及婚嫁的戀人，歷經男主角年紀輕輕卻因突如其來的「缺血性腦中風」而導致失憶遺忘女主角的催淚故事。

擔綱女主角的王渝屏深刻演出了歷經人生重大轉折後將個人情愛轉化為給對方人生更大祝福的女孩，男主角徐鈞浩也將劇中陽光大男孩生病之後的心境轉折以及對女主角的歉疚遺憾，刻劃的入木三分。與原子邦妮二度合作的MV導演莊志文也表示，開頭片段的VCR更是男女主角脫稿即興演出，滿滿CP感和默契令人驚嘆。

原子邦妮透露，〈你已忘記但我還記得的事〉歌曲故事誕生的契機，除了2020年世界的動盪外，也來自於身邊一位青年朋友，就因心血管疾病的影響改變了生活，讓他們深刻覺得心血管疾病的年輕化應該引起重視，也有感於人生中有許多措手不及的事件，希望能將珍惜當下，勇敢前進的心情帶給大家。

導演莊志文繼上次合作原子邦妮歌曲〈逃生口〉MV，與知名YouTuber黃大謙打造超現實魔幻故事後，這次再度帶來細膩的作品。文青的歌名〈你已忘記但我還記得的事〉也意外成為網友心中最佳「討債之歌」，紛紛留言表示，所謂「你已忘記但我還記得的事」是數年前借給對方的6000元，或是借給別人已經被遺忘的書籍…等等，在大家看MV看哭之餘，另類會心一笑。

〈你已忘記但我還記得的事〉收錄於即將推出的新專輯《樂遊原》當中，原子邦妮也將於2021/03/20舉辦專輯同名演唱會，門票已於日前開賣，兩位成員也期盼度過這充滿動盪的2020年後，明年帶著不一樣的心情與樂迷們見面。

原子邦妮〈你已忘記但我還記得的事〉MV。（滾石唱片提供）

原子邦妮〈你已忘記但我還記得的事〉MV。（滾石唱片提供）

原子邦妮推出新專輯。（滾石唱片提供）

(中時 )