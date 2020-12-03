近年來深耕工控領域的記憶儲存品牌廣穎(4973)搶攻軍事應用商機，提供高品質、抗震、耐衝擊、寬溫，並強調資訊安全的記憶體解決方案，主推強固型SSD(固態硬碟)。

對於軍事國防相關專案，著重於穩定性、可靠度及耐用性的高標準，廣穎提供強固型SSD(固態硬碟)系列產品，並打造高規格且嚴密的資料安全相關技術，搭配「耐極端溫度」、「抗震」、「耐衝擊」及「塗層保護」等功能，以確保推出的解決方案可以符合高標的國防應用需求；並可客製化，因應各式軍用等級記憶體儲存解決方案需求。

軍事國防應用持續發展演進，針對其中的存儲產品所要求的穩定、高耐用與資料安全防護始終不變；廣穎所提供強固型SSD產品-SSD 700與550系列，強調可在各式嚴苛環境中，仍堅固耐用，並能持續保有穩定可靠的表現。

另外，在軍事國防應用領域，保障「資料安全」是首要課題，廣穎提供工規高品質等級強固型SSD，並搭配各式資料安全技術，確保機密資料防護滴水不漏。

(時報資訊)