能源公司西門子哥美颯(Siemens Gamesa)此前開除了印度分公司高層，據公司內部調查顯示，其在與有政治關聯的諮詢公司接觸時，未能執行適當的調查。

據該員對其解職提出挑戰的內部文件中顯示，該前營運長和財務長Venkatesh在與UAP諮詢洽商時，無視公司治理的程序。

該員在對UAP支付款項時，沒有盡到任何工作，也沒有要求提出業績表現證明。西門子文件沒有揭露支付款項金額。

UAP對西門子哥美颯提供包括電力部門的策略建議，而鐵路部長和商務部長雙者的子女皆任職於UAP諮詢。

Venkatesh在給路透的聲明中表示，他在五月被解雇，公司仍欠他一大筆金錢，將對於妨礙名聲提出法律控訴。

西門子哥美颯表示，與前高層的爭論是私人的，在上法院前不會進行任何評論。

UAP諮詢回應，公司有最高品質的公司治理，不清楚西門子哥美颯的內部調查事項。

(時報資訊)