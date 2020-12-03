靈鷲山水陸空大法會2度延期 12／9登場全程線上直播

常存法師致贈「扭轉乾坤，花好月圓」墨寶，副市長李憲明代表受贈。(蔡依珍攝)

靈鷲山水陸空大法會12／9桃園巨蛋啟建。(蔡依珍攝)

記者會上全體一起進行1分鐘平安禪，回歸寧靜後宣讀愛地球懺悔祈願文。(蔡依珍攝)

記者會上全體一起進行1分鐘平安禪，回歸寧靜後宣讀愛地球懺悔祈願文。(蔡依珍攝)

靈鷲山水陸空大法會往年都在年中登場，因場地維修和疫情衝擊2度延期，第27屆法會敲定在12月9日至12月16日在桃園巨蛋登場，全程遵守秋冬防疫專案，因應海外功德主無法前來也全程線上直播，並為全球新冠肺炎罹難者、森林大火燒死的動物和瘟疫神，設立3大公益牌位。

靈鷲山當家法師釋常存表示，靈鷲山水陸空大法會邁入第27屆，儼然成為重要祭典，每年都會面對不同考驗，今年碰到近史以來最新的考驗「新冠肺炎」，逾6450萬人確診、近150萬人罹難，今年水陸法會採取更嚴謹措施，在疾管署長官指導下做好各種防疫防線。

常存法師指出，因邊境未開，海外功德主無法來台，靈鷲山水陸空大法會首度採用線上直播，現場也將設立3個公益牌位，除了為全球新冠肺炎罹難的亡靈超渡，也為巴西、澳洲、加拿大和美國加州等全球森林大火燒死的生靈動物哀悼，另也設立瘟疫神牌位，希望瘟疫神能掌管好新冠肺炎。

常存法師指出，靈鷲山水陸空大法會承載著信徒的期望，盼遠離恐懼、安心生活，她也提到今年以「懺」字為主題，拆解其義就是2人動了倒戈、製造對立是不對的，罪惡由心而起，要由心來改變，希望透過自己深度反省，找回心的清淨與和平，強調外在一切都是受到自己感召，有正能量和善行就能吸引更多美好事物。

桃園市副市長李憲明感謝靈鷲山多年來一直在桃園舉辦水陸空大法會，帶給市民安定的力量，他提到人生難免有困難和低潮，心中有佛就能順遂平靜，有勇氣面對困難，雖然因為疫情法會略有延後，但修建後的巨蛋環境更好、設施更完善，讓市民能就近參與，就算無法親臨，也能透過直播觀看，預祝法會一切順利，他也代表市府受贈「扭轉乾坤，花好月圓」墨寶。

靈鷲山指出，「懺」字的英文REPENT，巧妙包含恢復Retrieve、地球Earth、和平Peace、生態Ecology、自然Nature、一起行動Together6個英文字，正代表懺悔與祈願，也呼應水陸法會「普濟十方眾，施樂拔諸苦，齋戒入經藏，滌心大懺悔」的真諦。

靈鷲山水陸法會 12/9防疫登場

(中時 )