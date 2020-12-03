行政院長蘇貞昌11月27日赴立法院進行施政報告並接受質詢，國民黨團因不滿綠營護航，拿豬內臟往台上丟，引發混戰。風波過後，民進黨台北市議員梁文傑公布最新的政黨支持度民調，結果顯示，民進黨支持度突破3成，國民黨僅為17.5%，表示藍營在丟完內臟後，支持度依舊無法提升。但有網友認為這份民調有機構效應，民進黨繼續自慰沒關係。

梁文傑2日在臉書發布一份政黨民調，在國民黨丟豬內臟抗爭後，民進黨支持度為32.1%，國民黨支持度為17.5%，時代力量支持度7.1%，基進黨支持度為4.4%，民眾黨支持度為10.3％。

梁文傑發布的政黨民調。（摘自梁文傑臉書）

對於國民黨為阻擋行政院長蘇貞昌上台，丟豬內臟杯葛一事，泛藍陣營意見紛兩極，高達47.8%的支持者不能接受，但也有47.9%的支持者贊成；泛綠陣營則是95.9%不接受，僅1.8％接受；中間選民則是63.3%不接受，18.6%接受。

對於這個結果，批踢踢網友表示，「泛綠高達46.3，表示丟完內臟後有成長，但推測仍有機構效應，藍綠差距應該沒大到20%」、「算了啦，我比較相信美麗島電子報民調」、「民進黨繼續自慰沒關係，你們已經踏入一坨屎了，都洗不掉，還沒自覺，就慢慢陷入化糞池等死吧」、「事實是台灣人不要萊豬但也知道這是必要之惡」、「憂心，民進黨2022穩再次大敗」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

此次民進黨所做的民調是於2020年11月30日至12月1日所進行，共成功訪問1006位年滿20歲以上的台灣民眾，信心水準為95%，抽樣誤差為正負3.1%。

(中時新聞網)