一名女網友爆料前男友下體比玉米筍還細短，被笑稱「玉米筍姐」，日前一名網友指控玉米筍姐衛生習慣超差，讓廁所髒亂不堪，而另名自稱玉米筍姐男友的人則出面澄清，一切都是爆料者自導自演、惡意抹黑，雙方在網路上互罵，引來許多網友留言嘲笑攻擊，玉米筍姐今日（3日）在臉書上貼出報案單據，確定對抹黑者提告。

一名網友自稱是玉米筍姐男友的姊姊，她指控玉米筍姐衛生習慣超差，讓廁所髒亂不堪。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

玉米筍姐先前被人爆料與男友同居中，該爆料人自稱是男友的姐姐，並在文章中放上幾張廁所使用過後髒亂不堪的照片，照片中廁所垃圾桶的衛生紙團已堆積到成小山，散落在地面與馬桶上，一旁的水桶裡也是塞滿使用過的衛生紙，讓該爆料者說「像被鬼X到一樣，還把我兒子房間搞得一團糟」。

事隔幾日，另名自稱是玉米筍姐未婚夫的網友則在網路上說他的二姊為了陷害玉米筍姐，特意破壞廁所和房間，一切都是自導自言、偽造文書，他說自己跟玉米筍姐都在1樓監視器底下跟阿嬤聊天，根本不會去破壞3樓，更說二姊的小孩衛生習慣才差，3樓根本就是如同公廁的「蟑螂區域」。

另名網友自稱是玉米筍姐的哥哥，他說他的姊姊是在自導自演，惡意抹黑。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

面對外界眾多猜測、謠言謾罵，玉米筍姐本人今天在臉書「爆怨2公社」發文表示，她已經報警提告，她不能忍受家人遭侮辱毀謗，「我無法看到有人留言謾罵我家人是破乞丐，地檢署我365天都能跑。」她也po出好幾張照片，包含刑事傳票、報案三聯單，證明真的已提告，她解釋「廁所就不是我炸的！」

面對外界對於她衛生習慣的批評謾罵，玉米筍姐已提告。（圖／示意圖/達志影像/Shutterstock提供、翻攝自臉書「爆怨2公社」）

(中時新聞網)