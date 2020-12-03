締造無數足壇傳奇的阿根廷球王馬拉度納（Diego Maradona）上月25日驚傳心臟病發去世，消息傳出各界深感懷念與不捨，為了讓影迷回顧球王最後身影，聯影電影決定於本月6日重映《世紀球王馬拉度納》，讓許多粉絲能好好悼念和回顧這位球星最後的精采人生。

馬拉度納一生精采且備受爭議，除了最有名的上帝之手之外，他在紀錄片《世紀球王馬拉度納》(Diego Maradona)曾透露22歲開始染上毒癮，曾經在酒吧、朋友家中甚至球隊更衣室吸毒，直言吸毒讓他「感受到前所未有的興奮」。

然而，讓「一代球王」從高峰跌落低潮的同樣是毒品，更讓他徘徊在死亡邊緣，1991年，當時效力拿玻里球隊的他在藥檢中對可卡因呈陽性反應，被停賽15個月，球員生涯開始走下坡。他曾因吸毒被拘捕，1998年因吸毒過量陷入昏迷，2000年更因吸毒過量引發心臟病，差點猝死。

2019放映時，即榮獲許多好評愛爾達 資深球評、社會觀察家 石明謹觀影後推薦「所有足球迷一定要看的電影，前所未見的足球天才，也帶來前所未見的黑暗，足球的美妙、墮落、喜悅、痛苦，看完馬拉度納的一生，你也就看懂足球的一切了。」

名影評人、曾任自由時報副總編輯 藍祖蔚大讚：「他很會假摔，也有上帝之手的演出，但是看他盤球、過人、射門，身高只有165公分的他，確實讓你看見了足球之神，傳奇人物的一舉一動果真都是傳奇」

Eleven Sports世界盃足球賽 資深球評黃天佑觀影後表示「這些珍貴的畫面絕對不是球迷能夠輕易得見的，如今經過名導Asif Kapadia的巧手，變成一部精彩絕倫的成長紀事，球迷、影迷豈能錯過！」

緬懷《世紀球王馬拉度納》台北限定場，門票除了看電影之外，進場還享有免費酒水兌換，詳情請洽聯影電影FB粉絲團或官方網站。

(中時 )