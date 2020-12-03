富邦悍將今日與嘉義市政府簽署職棒訓練基地合作協定，富邦二軍將全部從高雄燕巢搬移到嘉義市棒球場，領隊蔡承儒表示與嘉義朝長期合作模式發展，未來希望能自建基地，一軍主場則仍安排在新莊球場，由於嘉義市棒球場翻新後設備完善，他認為二軍例行賽也可安排在嘉義。

富邦悍將二軍基地原本在高雄燕巢，球員宿舍在義大，由於地處偏遠其實交通並不方便，今年嘉義市棒球場耗資1億2000萬整修，加上交通方便、氣溫舒適，吸引富邦悍將進駐成為訓練基地，包含宿舍目前已經準備搬遷，蔡承儒表示，「上個月來球場看到座位等等都有翻新，覺得很棒，相信球迷來看球也會覺得很舒適，舉辦二軍例行賽或一軍自辦熱身賽都適合，也會建議多安排比賽在嘉義。」

蔡承儒透露除了嘉義市球場外也要尋找副球場，「有請市府協助，希望不要離嘉義市球場太遠的地方，應該月底前會能決定。」此外富邦悍將以中長期計劃來看還是希望能自建球場，「上次拜會嘉義市政府也有討論，因為需要的腹地比較大，主、副球場加上宿舍，另外球員也需要重訓室，加起來需要比較大的空間，交通也希望方便，希望嘉義市能提供一些自建基地的地方。」

球迷最關心的一軍比賽仍以新莊球場為主，由於與新莊有簽署OT，因此不會輕易離開，「60場主場還是會在新莊。」

(中時 )