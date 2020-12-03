70歲孫姓老翁昨天晚間在中天新聞台前自焚，在醫院搶救中，報導指出老翁留遺書要女兒挺中天、反毒豬。對此，國民黨立委馬文君呼籲有相同想法的民眾，如果可以，請做在野黨監督執政的後盾，「實在不樂見壯烈的殉道者，但是永遠需要更多的傳道者。」

馬文君表示，不論你是否支持他的理念，或認同他的手段，請先一起祈禱他能撐過難關，早日康復。根據目前媒體揭露的資訊，孫老先生手書，以及當場呼喊的訴求，顯然是對於政府不予中天換照，以及開放進口萊豬等爭議政策強烈不滿，情緒激憤。

馬文君說，大家都非常不滿，但正因如此，我們更要堅信團結力量大，一個都不能少！也許你看了這些報導，看了孫老先生的死諫，此刻也覺得義憤填膺，但可否讓我們把這份動機與意志，轉為走下去的力量？政府不給人民路走了，我們還能做什麼？

馬文君認為，實在犯不著因為政府的錯誤而折磨自己。但是可以平日多元吸收資訊，拒絕大內宣；鍛鍊邏輯思考，培養說服力；積極參與公民活動，發揮影響力，偶爾有集會遊行，勇敢站出來，如果可以，請做我們在野黨監督執政的後盾，到了投票那天，請堅定行使你的神聖權力。

馬文君表示，翻轉台灣的長路漫漫，我們實在不樂見壯烈的殉道者，但是永遠需要更多的傳道者。最後，再次祈禱孫老先生康復，也呼籲所有感同身受的好朋友們冷靜。

(中時 )